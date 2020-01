Coppejans verliest openingsduel tegen Bautista Agut

België moet in de kwartfinale van de ATP Cup tegen Spanje achtervolgen. Kimmer Coppejans (ATP 158) verloor in het Australische Sydney het eerste enkelduel tegen Roberto Bautista Agut (ATP 31). Het werd 6-1 en 6-4 na anderhalf uur tennis. De 25-jarige Coppejans, die Steve Darcis (ATP 200) verving, kon aanvankelijk gelijke tred houden maar moest in het vierde game zijn opslag inleveren. Vervolgens liet de 31-jarige Spanjaard in de openingsset geen spelletje meer liggen. Na 32 minuten prijkte de 6-1 stand op het bord.

In de tweede set nam Coppejans de beste start. Hij kwam 3-0 voor maar zag Bautista Agut, tegen wie hij voor het eerst speelde, de situatie helemaal omkeren. Bij 5-4 mocht de Spanjaard serveren voor de winst. De derde matchbal bleek de goede.

David Goffin (ATP 11) neemt het in de tweede enkelwedstrijd op tegen ’s werelds nummer 1 Rafael Nadal. De Luikenaar moet stunten om België in de race te houden voor de halve finale. Bij verlies wordt het dubbelduel met Sander Gillé en Joran Vliegen er louter een voor de statistieken.

De winnaar van de kwartfinale neemt het morgen in Sydney op tegen Australië, dat te sterk was voor Groot-Brittannië. De andere halve finale wordt een strijd tussen Servië en Rusland.

België plaatste zich als een van de beste tweedes voor de kwartfinales van de ATP Cup. De Belgen wonnen in hun poule van Moldavië (3-0), verloren dan van Groot-Brittannië (1-2) en sloten af met winst tegen Bulgarije (2-1).

bron: Belga