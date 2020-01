Cercle Brugge “valt compleet uit de lucht” over plannen nieuw stadion Club

Cercle Brugge is niet op de hoogte van de plannen van Club Brugge om op de bestaande site Jan Breydel een nieuw stadion te bouwen. Club wil volgens De Tijd een nieuwe tempel bouwen naast het huidige stadion op Jan Breydel in Sint-Andries, terwijl Cercle verhuist naar een eigen nieuw stadion met 15 oefenvelden op de Blankenberge Steenweg. “We vallen compleet uit de lucht”, reageerde persverantwoordelijke Louis-Philippe Depondt bij het persagentschap Belga. De Tijd bracht dat de leiding van Club afgelopen nacht een deal gesloten heeft met het stadsbestuur om tegen 2024 een nieuw stadion met 40.000 zitjes te bouwen naast het huidige op Jan Breydel in Sint-Andries. Cercle, dat nu met Club het stadion deelt, zou verhuizen naar de Blankenberge Steenweg. Blauw-zwart geeft voorlopig geen uitleg, maar houdt om 14u een persconferentie met “breaking news”.

“We wisten van niets en hebben het nieuws via de pers vernomen”, legde Depondt uit. “We kunnen voorlopig dus weinig kwijt over het stadiondossier. Ook wij moeten de persconferentie afwachten voor meer info. Het is momenteel koffiedik kijken.”

bron: Belga