Buschauffeur krijgt messteken van reiziger maar zet rit verder

Een 58-jarige buschauffeur van De Lijn die gisterenavond op het traject tussen Boom en Lier reed, heeft onderweg verschillende messteken geïncasseerd van een reiziger maar heeft zijn rit nog afgerond voor de hulpdiensten te laten verwittigen. Dat schrijven verschillende media. Het Antwerpse parket laat weten dat er nog geen verdachte is gevat. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar en kon al kort worden verhoord, maar het is nog niet duidelijk of hij de dader mogelijk kende. De feiten speelden zich gisteren af ter hoogte van Kontich. Een reiziger met bedekt gezicht zou op de chauffeur afgestapt zijn en hem aangevallen hebben met een mes. Het slachtoffer kreeg een zevental steken te verduren. De dader verliet na de feiten de bus en de chauffeur zette om een nog onbekende reden gewoon zijn rit verder tot in Lier. Van daaruit reed hij zelfs nog naar de stelplaats in Willebroek voor hij een collega inlichtte. De man werd vervolgens alsnog naar het ziekenhuis afgevoerd.

bron: Belga