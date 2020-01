Britse auteur John le Carré wint Olof Palme-vredesprijs

De Britse auteur John le Carré is vrijdag uitgeroepen tot de winnaar van de vredesprijs Olof Palme. Le Carré krijgt de prijs voor zijn “geëngageerde en humanistische opinievorming in literaire vorm”. De 88-jarige le Carré is onder meer bekend van spionageromans als ‘Tinker, Tailor, Soldier, Spy’ (in het Nederlands vertaald als ‘Edelman, bedelman, schutter, spion’) en ‘The Spy Who Came in from the Cold’ (‘Spion aan de muur’). Maar daarnaast publiceerde hij ook meer geëngageerd werk, waarin hij schrijft over de rol van de wapenindustrie of de farmaceutische sector, zoals in het verfilmde boek ‘The Constant Gardener’ (‘De Toegewijde Tuinier’).

De organisatoren van de prijs stellen dat le Carré in zijn boeken “de vrijheid van het individu en de fundamentele kwesties van de mensheid” benadrukt. David Cornwell, zoals de auteur officieel heet, biedt met zijn werk ook een antwoord op de “cynische machtsspelletjes van de grote mogendheden”.

De Olof Palme prijs, die 100.000 dollar waard is, wordt op 30 januari in Stockholm uitgereikt. De prijs is genoemd naar de in 1986 in Stockholm vermoorde, linkse Zweedse premier.

bron: Belga