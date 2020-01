Besparingsplan Bruzz: Radio, weekblad en freelancers voelen de gevolgen

De Vlaams-Brusselse mediagroep Bruzz moet het in 2020 met zo’n 350.000 euro minder doen als gevolg van de besparingen van de Vlaamse gemeenschap. Sinds 1 januari is bij Bruzz het besparingsplan ingegaan en dat laat zich met name voelen bij de radio, het weekblad en de freelancers, laat kersvers algemeen directeur Dirk De Clippeleir weten. Er werd bij Bruzz beslist om de 6 procent subsidie die het verliest geen effect te laten hebben op de vaste werknemers. Ontslagen vallen er niet, maar hier en daar wordt wel bezuinigd. De wekelijkse krant wordt op minder pagina’s gedrukt, er worden minder duo-reportages gemaakt bij de radio en er zal minder gebruik gemaakt worden van freelancers. Voor de afdeling televisie van de Vlaams-Brusselse mediagroep werd recentelijk een nieuw format vastgelegd voor het dagelijkse nieuws en er is besloten om daar niet aan te raken.

“Minder pagina’s betekent ook minder nieuws en dat is jammer. Minder freelancers betekent ook dat de eigen mensen meer moeten opvangen. En het is ook jammer voor de freelancers. Het kan dus zeker niet zonder pijn opgevangen worden”, maakt algemeen directeur De Clippeleir duidelijk. “Bruzz werkt voor bijna 90 procent met overheidsmiddelen en er worden geen reserves opgebouwd. Het heeft dus zeker impact.”

Dit jaar zal er over een nieuwe beheersovereenkomst onderhandeld worden met de Vlaamse regering. Bij Bruzz hopen ze dat er meer financiële mogelijkheden komen. “Onze medewerkers hebben er wel begrip voor, maar zijn tegelijkertijd ook bezorgd dat de werkdruk niet mag verhogen. In de komende weken en maanden moet duidelijk worden wat dit concreet betekent voor het personeel”, aldus De Clippeleir.

bron: Belga