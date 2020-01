Belgen in het buitenland – Kevin De Bruyne houdt niets over aan botsing en kan zondag opnieuw spelen voor City

Manchester City kan zondag in de competitiewedstrijd op bezoek bij Aston Villa rekenen op Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kwam dinsdag in de halve finale van de League Cup tegen Manchester United onzacht in botsing met ManU-verdediger Victor Lindelöf en werd meteen daarna vervangen. Maar De Bruyne hield niets over aan de botsing. “Hij is in orde”, verzekerde Man City-coach Pep Guardiola vrijdag op de persconferentie. Guardiola kan zo – op langdurig geblesseerden Ayméric Laporte en Leroy Sane na – rekenen op een fitte selectie.

bron: Belga