Antwerp wint makkelijk van Lugano, Mechelen krijgt een pandoering van AZ

Antwerp heeft vandaag op oefenkamp in het Spaanse Algorfa makkelijk de maat genomen van het Zwitserse Lugano. De Great Old won met 3-0 dankzij treffers van Refaelov, Mirallas en Gano. KV Mechelen ging het tegelijkertijd een pak minder goed af in Oliva. Malinwa kreeg een ware bolwassing van AZ Alkmaar. Na de openingstreffer van De Camargo scoorden de Nederlanders liefst vijf keer. Eindstand: 5-1. Stijn Wuytens stond in de basis bij AZ.

Cercle Brugge van zijn kant hield in Malta Bundesliga-club Augsburg in bedwang. Het werd 3-3. Hoggas, nieuwkomer Christie-Davies en Vitinho scoorden voor rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Doelpuntenmaker Christie-Davies en Hotic maakten hun debuut voor groen-zwart.

bron: Belga