Vijf verrassende redenen waarom je verdikt

Spant die ene jeans steeds meer, hoewel je regelmatig sport en gezond eet? Gewichtstoename ligt helaas niet alleen aan je voeding. Deze vijf oorzaken zijn de moeite waard om onder de loep te nemen.

Te weinig slaap

Heb je ook al gemerkt dat wanneer je niet uitgerust bent, je meer gaat snoepen? Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die minder dan zes uur slapen sneller bijkomen dan zij die voldoende nachtrust hebben. “Dat komt omdat je met een slaapkop naar comfortfood grijpt. Daarvoor zorgen je cortisolhormonen die uit balans zijn”, weet Susan Zafarlotfi van het Institute for Sleep and Wake Disorders in New Jersey.

Stress

Als je stressniveau de hoogte inschiet, komt er al gauw een cijfertje bij op de weegschaal. Ook hier is het hormoon cortisol de boosdoener. Dat hormoon geeft je immers meer honger. Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt stress er vaak voor dat je ’s nachts wakker ligt, waardoor je nog meer cortisol aanmaakt. De oplossing? Sporten! Een work-out zorgt ervoor dat je je minder gespannen voelt én helpt je ook af te vallen.

Medicatie

Als je je eetgewoontes niet veranderd hebt, maar toch blijft verdikken, moet je de schuldige misschien in het medicijnkastje zoeken. Volgens The Wharton Medical Clinic kunnen verschillende pillen verantwoordelijk zijn voor gewichtstoename, zoals antidepressiva, medicatie tegen migraine en anticonceptiemiddelen.

Alcohol

Ook een glazen boterham zorgt voor dat maatje meer. Eén gram alcohol staat gelijk aan 7 calorieën. Als je dus een paar glazen wijn achterover slaat, zal je dat al snel merken op de weegschaal. Volgens de Amerikaanse celebritytrainer Lucas James bevat een glas wijn evenveel calorieën als een stuk taart, richt een margherita evenveel kwaad aan als een cheeseburger en staat een pintje gelijk aan een pizzapunt.

Een relatie

De ‘mythe’ dat je van een relatie dikker wordt, is de harde waarheid. Het is niet de liefde op zich die je doet verdikken, maar wel de opeenstapeling van factoren die bij een relatie komen kijken die zwaar doorweegt. Volgens Healthline maak je in de eerste plaats geen gezonde keuzes wanneer er vlinders in je buik rondfladderen. Wanneer je samen bent met je nieuwe partner, zijn jullie eerder geneigd om een pizza te bestellen in plaats van eens gezond te koken. De tijd die je nu met je lief doorbrengt, bracht je vroeger misschien door in de fitness.