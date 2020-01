Julie Van den Steen presenteert nieuw VTM-programma naast Niels Destadsbader

Niemand minder dan Julie Van den Steen zal de wereldwijde tv-hit ‘The Masked Singer’ samen met Niels Destadsbader presenteren. Het programma komt later dit voorjaar op de buis.

‘The Masked Singer’ is een zangwedstrijd waarbij bekende zangers en zangeressen gehuld in prachtige kostuums het beste van zichzelf laten zien. Nu ja, ‘laten zien’ doen ze zich niet, want de jury weet niet wie er achter de vermomming schuilgaat, maar dat maakt het erg spannend. Het concept is van oorsprong Zuid-Koreaans, maar werd intussen overgenomen door verschillende andere landen en is uitgegroeid tot een waar kijkcijferkanon.

Twee presentatoren

Ook in ons land zal het binnenkort op VTM te zien zijn. Dat Niels Destadsbader het programma aan elkaar zal praten, wisten we al. Maar hij doet dat niet alleen: Julie Van den Steen (27) zal ook van de partij zijn. En daar is de voormalige MNM-presentatrice erg blij mee. “Voor mij wordt het even spannend als voor de kijkers thuis, want Niels en ik weten zelf ook niet welke bekende mensen er achter de maskers zullen schuilen. En natuurlijk is het ook spannend om zo’n grote show voor VTM te hosten, al probeer ik me daar nog niet te zenuwachtig in te maken. Ik ben blij dat ik gewoon mag doen wat ik graag doe. En dat ik zelf niet moet zingen (lacht). ‘The Masked Singer’ wordt echt een geweldige show, daar ben ik van overtuigd”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Wie er in de jury zal zetelen, is voorlopig nog niet bekend.



Zo gaat het er in de Amerikaanse versie van ‘The Masked Singer’ aan toe: