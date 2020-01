98ste Autosalon opent vandaag de deuren in Brussel

Vandaag opent de 98ste editie van het Autosalon zijn deuren in de Brusselse Heizelpaleizen. Verspreid over negen dagen zullen zo’n 500.000 bezoekers de allernieuwste modellen auto’s en motors bewonderen én, in sommige gevallen, ook kopen.

Hoewel in heel wat landen de autobeurzen er de brui aan hebben gegeven, blijft de Brussels Motor Show – beter bekend als Autosalon – onverminderd populair. Ook dit jaar is organisator Febiac erin geslaagd zo goed als alle grote merken aan boord te houden, en door de verhuis naar juni van het autosalon van Detroit, zullen er heel wat grote premières in onze hoofdstad plaatsvinden. Als reactie op de strengere Europese CO2-normen, pronken veel van de nieuwe modellen met een hybride, plug-in hybride of zelfs 100 procent elektrische aandrijflijn.

Koning Auto staat nog steeds centraal met hun aanwezigheid in zeven van de negen paleizen. Naar aloude traditie is paleis 1 gewijd aan de Dream Cars. In paleis 8 en 9 kunnen de liefhebbers van motors dan weer hun hartje ophalen.

#WeAreMobility

Er zal dit jaar meer aandacht zijn voor andere mobiliteitstoepassingen onder de paraplu van #WeAreMobility. Bezoekers kunnen er testrijden met elektrische steps, e-scooters en monowheels. Je vindt er ook een overzicht van het huidige aanbod op vlak van mobiliteitsapps en aanverwante deelplatformen.

“Het mobiliteitslandschap ondergaat momenteel een ongekende revolutie”, legt Pierre Lalmand van Febiac uit. “Nooit eerder was het aanbod op het gebied van aandrijflijnen zo gevarieerd, terwijl we tegelijkertijd de opkomst zien van een veelheid aan toepassingen en apparaten die zijn bedoeld om stedelijke mobiliteit te bevorderen. Dit is de reden waarom deze nu in het hart van ons autosalon zullen voorkomen.”

Opmerkelijk is ook dat men zich tijdens een bezoek aan het salon kan laten adviseren door de merkneutrale app ‘AskLee’. Dat is ontwikkeld door Febiac op basis van wetenschappelijke studies en data, en is bedoeld om consumenten bij te staan in de keuze van hun volgende twee- of vierwieler.

Praktische info

Geopend voor het grote publiek van 10 tot 19 januari, telkens van 10u30 tot 19u. Er zijn ook drie nocturnes tot 22 uur gepland op vrijdag 10, maandag 13 en vrijdag 17 januari .

De prijs van het toegangsticket bedraagt € 15, al kan je voor dinsdag, woensdag en donderdag een goedkoper Midweek-ticket bestellen (€ 10). Toegang tot het Dreamcar-paleis, waar je alle exotische sportwagens kan vinden, vergt nog steeds een supplement van € 7.

Een B-Excursion Ticket biedt een voordelig tarief (50% korting op je treinticket en 25% korting op je toegangsticket) aan mensen die met het openbaar vervoer komen.

Voor meer info kan je terecht op www.autosalon.be