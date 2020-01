Vergunning van Leuvense onthaalmoeder geschorst na dood van baby

Het agentschap Opgroeien heeft donderdagavond beslist om de vergunning van de Leuvense onthaalmoeder te schorsen vanaf morgen/vrijdag, na de dood van een baby eerder deze week. De kinderen worden doorverwezen naar het lokaal loket Kinderopvang in Leuven. Het agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, wachtte de communicatie van het Leuvense parket af na de autopsie van donderdag. Die heeft geen doodsoorzaak opgeleverd na het overlijden van de baby bij een onthaalmoeder in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal vorige dinsdag. Het parket is zelf niet bevoegd om te beslissen of de onthaalmoeder in de huidige omstandigheden haar werk al dan niet zou mogen hervatten.

“Wij hebben beslist om de vergunning van de onthaalmoeder te schorsen, met ingang van 10 januari”, zegt Nele Wouters, woordvoerster van het agentschap Opgroeien. “Het gaat om een tijdelijke maatregel, in het belang van alle betrokkenen. De schorsing duurt tot de vrouw in kwestie weer voldoet aan het decreet van 2012 en de uitvoeringsbesluiten voor een kwalitatieve opvang.”

In praktijk komt het erop neer dat het agentschap het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden waarin de baby werd opgevangen en de exacte doodsoorzaak afwacht. Dat onderzoek werd donderdag aangekondigd door het parket van Leuven.

De onthaalmoeder had een vergunning voor de opvang van maximaal zeven kinderen. Zij kunnen terecht bij het lokaal loket Kinderopvang in Leuven, gemandateerd vanuit het stadsbestuur. “Een alternatief opvangplan is de best mogelijke oplossing”, stelt Wouters. Leuven kampt al langer met een groot tekort aan voorzieningen voor kinderopvang.

bron: Belga