Tientallen doden bij aanval op legerkamp in Niger

Bij de aanval op een legerkamp donderdag in Chinégodar, een dorp in het westen van Niger op 10 kilometer van de Malinese grens, zijn 83 doden gevallen. Dat zegt het ministerie van Defensie. In Inates, een dorp in dezelfde regio, vielen jihadi’s een maand geleden al een kamp aan, waarbij toen 71 doden vielen. Volgens de woordvoerder van Defensie, kolonel Souleymane Gazobi, zouden er “aan de kant van de vijand 63 terroristen geneutraliseerd zijn”. Aan de kant van het leger vielen er 25 doden en 6 gewonden, zei Gazobi op televisie.

De daders zouden verschillende voertuigen en motors gebruikt hebben bij de aanval. Met steun van de luchtmacht van Niger en van “bondgenoten” zou de aanval afgeslagen zijn. Waarschijnlijk gaat het om Franse vliegtuigen of drones, die deel uitmaken van de anti-jihadistische Operatie Barkhane. Ook kan het gaan om Amerikaanse drones, die de Sahel permanent surveilleren. De regio wordt vaak geteisterd door jihadistische aanvallen.

Bron: Belga