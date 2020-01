Tientallen doden bij aanval in Niger, België steunt Niger om terrorisme te bestrijden

Bij de aanval op een legerkamp donderdag in Chinegodar, een dorp in het westen van Niger op 10 kilometer van de Malinese grens, zijn ruim tachtig doden gevallen. Dat heeft het Nigerese ministerie van Defensie gemeld. Volgens een tijdelijke balans gaat het om “63 terroristen” en 25 andere personen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, heeft inmiddels laten weten dat ons land Niger “steunt om het terrorisme te bestrijden en om stabiliteit in de regio te brengen”. “Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de aanslag op een militaire post” in Chinegodar, aldus Goffin op Twitter.

De daders zouden verschillende voertuigen en motors gebruikt hebben bij de aanval. Met steun van de luchtmacht van Niger en van “bondgenoten” zou de aanval afgeslagen zijn. Waarschijnlijk gaat het om Franse vliegtuigen of drones, die deel uitmaken van de anti-jihadistische Operatie Barkhane. Ook kan het gaan om Amerikaanse drones, die de Sahel permanent surveilleren.

De regio wordt vaak geteisterd door jihadistische aanvallen.

bron: Belga