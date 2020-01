Ruth Bader Ginsburg, oudste rechter VS-Hooggerechtshof, zegt geen kanker meer te hebben

De oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, de 86-jarige Ruth Bader Ginsburg, zegt dat ze haar strijd tegen kanker heeft gewonnen. Dat heeft ze gisteren (lokale tijd) bekendgemaakt in een interview met nieuwszender CNN. Begin juli werd bij een routineuze bloedtest een tumor op de pancreas vastgesteld bij Ginsburg. Onderzoek wees uit dat het om een kwaadaardige tumor ging. Ginsburg kreeg in augustus drie weken lang bestralingen in een centrum voor kankerbehandeling in New York. Die behandeling blijkt nu succesvol te zijn geweest.

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Linkse Democratische kiezers zijn haar erg genegen omwille van haar liberale standpunten. Ginsburg was in de jaren zeventig namelijk een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Vandaag zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk nog altijd op de lijn van de liberale jongeren.

De voorbije twee decennia heeft ‘RBG’ vier keer de strijd moeten aangaan met kanker. Ondanks die gezondheidsproblemen blijft ze haar functie als rechter uitoefenen. Aanstellingen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn voor het leven, en Ginsburg heeft gezegd geen plannen te hebben om met pensioen te gaan.

Er zetelen negen rechters in het Hooggerechtshof. Vier van hen zijn benoemd door een Democratische president, de overige vijf door Republikeinen.

bron: Belga