Rusland houdt Argentinië uit halve finales

De Russische tennismannen hebben zich vandaag geplaatst voor de halve finales van de ATP Cup. Rusland, dat na de twee enkelspelen al op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong stond, haalde het in de kwartfinales in Sydney van Argentinië. In de halve finales wacht Servië of Canada. Karen Khachanov (ATP 17) bracht Rusland voor, na een zege in twee sets tegen Guido Pella (ATP 25): 6-2 en 7-6 (7/4). Daniil Medvedev (ATP 5) stelde nadien de Russische eindzege veilig, met een driesetter tegen Diego Schwartzman (ATP 13): 6-4, 4-6 en 6-3. Het aansluitende dubbelspel is voor de eer.

Eerder op de dag plaatste gastland Australië zich als eerste voor de halve finales, na een 2-1 zege tegen Groot-Brittannië. Australië neemt het om een plek in de finale op tegen België of Spanje. De Belgen treffen Rafael Nadal (ATP 1) en co morgen. Dan staat ook het treffen tussen het Servië van Novak Djokovic (ATP 2) en Canada op de planning.

bron: Belga