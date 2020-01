Kroatië wil westelijke Balkanlanden naar EU gidsen

Premier Andrej Plenkovic gaat van de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië één van de speerpunten van het Kroatische EU-voorzitterschap maken. “Wij hebben dankzij ons lidmaatschap meer investeringen aangetrokken en onze internationale positie versterkt. We willen dat alle landen van het zuidwesten van Europa dezelfde weg afleggen”, zei hij op een persconferentie met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel in Zagreb. Plenkovic ontvangt dezer dagen de vertegenwoordigers van de Europese instellingen in Zagreb voor de opening van het Kroatische EU-voorzitterschap. Een primeur voor het Balkanland, dat in 2013 de jongste lidstaat van de club werd.

Sindsdien houdt de Europese Unie de deur gesloten voor nieuwe lidstaten. Vorig najaar kregen Albanië en Noord-Macedonië het deksel op de neus toen Frankrijk, met Nederland en Denemarken in zijn zog, de start van de onderhandelingen met deze twee landen blokkeerde. De Europese Commissie en de overige lidstaten waren nochtans van mening dat beide landen alle criteria hadden ingelost.

“Wij willen opnieuw een positief klimaat creëren”, zei Plenkovic vandaag. De premier richt de blik op een top van de EU-lidstaten met de zes westelijke Balkanlanden, die in mei in Zagreb plaatsvindt. Daar moet volgens hem “een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de uitbreiding” geschreven worden.

Plenkovic hield deze week alvast “een goed gevoel” over aan een bezoek aan Macron. De Kroaat hoopt dat Frankrijk gunstig zal reageren op de hervormingsplannen voor het uitbreidingsproces die de Europese Commissie binnenkort presenteert. Dat zou “een grote stap vooruit zijn”, zei Plenkovic, die erop wees erop dat het Franse ‘non’ tegen Skopje en Tirana vooral te maken had met frustratie over het bureaucratische karakter van het huidige uitbreidingsproces.

Daarnaast zou het volgens Plenkovic nuttig zijn dat Noord-Macedonië en Albanië de komende maanden nog enkele concrete stappen zouden zetten om tegemoet te komen aan de inhoudelijke bezwaren van de Fransen, met name op vlak van justitie. Kroatië wil zijn kennis van de regio en zijn eigen ervaringen met het toetredingsproces aanwenden om beide landen te helpen, verzekerde hij.

Plenkovic en Michel nemen zich voor nauw samen te werken om van de top van Zagreb een succes te maken. De Belg beklemtoonde het belang van een grondige politieke voorbereiding en een strategische visie voor de regio, die een “sterk en duidelijk signaal” uitstuurt naar de betrokken landen. Michel verwacht zich niettemin aan een “moeilijk debat”.

bron: Belga