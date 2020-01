Informateur Georges-Louis Bouchez roept op tot kalmte en discretie

De toestand waarin België verkeert is ernstig en dat vereist “kalmte, discretie en constructief werk”. Zo reageert informateur Georges-Louis Bouchez (MR) op de lekken uit de nota die hij met zijn co-informateur Joachim Coens (CD&V) voorbereidt. Bouchez en Coens zouden een tekst aan het opstellen zijn waarmee ze de lijn van de ‘Zweedse’ regering-Michel doortrekken, luidt de analyse in verschillende media. Maar, zo reageert Bouchez deze ochtend op Twitter, “is het ernstig om commentaar te leveren op een nota die men niet gelezen heeft?” De MR-voorzitter vraagt zich ook af of het verantwoord is om “anoniem onjuiste informatie en lapidaire beoordelingen te verspreiden”.

Volgens Bouchez is de toekomst van België geen spel. Hij zegt verbijsterd te zijn door de “onverantwoordelijkheid” die aan de basis van de lekken ligt. De nota zelf is volgens hem slechts een werkdocument. “Een ‘work in progress’ kan niet het voorwerp uitmaken van voortdurende commentaren, zeker niet over onderwerpen die ofwel bij de ene ofwel bij de andere bijzonder gevoelig liggen.”

Intussen valt in de omgeving van de informateurs te horen dat het nog steeds de bedoeling is dat ze maandag naar koning Filip trekken voor een verslag. Aan die timing verandert dus niets.

bron: Belga