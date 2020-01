Gelekte nota “houdt iets meer rekening met politieke realiteit in Vlaanderen”

De nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) die gisteravond gelekt is, is realistischer dan de nota die informateur Paul Magnette (PS) vorig jaar schreef. Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vandaag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen”, vindt hij. De nota zelf kreeg niemand in handen, maar over wat in de tekst staat, raakte wel een en ander bekend. Zo zouden Coens en Bouchez teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is naar verluidt geen sprake meer. Ook zouden Coens en Bouchez de deur op een kier zetten om de kerncentrales langer open te houden.

In een reactie zegt Peter De Roover (N-VA) vandaag dat de tekst realistischer is dan wat PS-informateur enkele weken geleden presenteerde. “Enthousiasme is misschien een groot woord, maar wat op tafel ligt, wijkt af van de nota-Magnette. Deze nota is realistischer. Rond de nota van Magnette kon geen meerderheid worden gebouwd, dus moet je iets anders zoeken. Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen.” Het is en blijft slechts een nota, maar dat er afstand genomen wordt van het werkstuk van Magnette, “is goed nieuws”, aldus De Roover. Of dit betekent dat in een nieuwe fase N-VA-voorzitter Bart De Wever als formateur aan zet kan komen, kon hij niet zeggen.

Volgens Groen moet nu eindelijk een keuze gemaakt worden voor een toekomstige coalitie. “Wij zijn bereid om rond de tafel te gaan en te zoeken naar een sterk compromis”, reageerde Kamerlid Wouter De Vriendt op de radio.

bron: Belga