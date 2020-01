FIBA Eurocup (v) – Sint-Katelijne-Waver verliest van La Seu en is uitgeschakeld

Sint-Katelijne-Waver heeft donderdag in de play-offronde van de Fiba EuroCup basketbal bij de vrouwen met 63-72 verloren van het Spaanse Cadi La Seu. Bij de rust stond het al 28-37. Eerder verloor de Belgische vicekampioen zijn heenwedstrijd in Spanje al met 59-46, en dus is SKW uitgeschakeld. La Seu stoot door naar de achtste finales. Het eerste kwart was nog min of meer in evenwicht en eindigde op 15-19 voor La Seu, in het tweede kwart liep het mis met onder meer negen balverliezen voor Sint-Katelijne-Waver. Om nog door te stoten moesten onze landgenoten na de rust 22 punten goedmaken, een onbegonnen werk. Met 11-19 liepen de Spanjaarden in het derde kwart nog verder weg, alleen de laatste 10 minuten waren met 24-13 in het voordeel van de thuisploeg.

Billie Massey was de Antwerpse uitblinkster met 7 punten en 13 rebounds, samen met Becky Massey, goed voor 14 punten. La Seu treft in de achtste finales het Franse Basket Landes uit Mont-de-Marsan.

bron: Belga