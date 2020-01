Eupen gaat met 2-0 onderuit tegen Ajax

Eupen heeft op stage in Qatar met 2-0 verloren van de Nederlandse landskampioen en competitieleider Ajax. De doelpunten vielen in de eerste helft in de Aspire Academy. Siem de Jong, gelegenheidsaanvoerder bij de Ajacieden, tikte al snel de 1-0 binnen. Bijzonder daarbij was de voorzet van Carel Eiting, gegeven met de buitenkant van de voet. Lassina Traoré kopte nummer twee binnen, opnieuw op aangeven van Eiting.

Zaterdag is PSV de tegenstander van Eupen. De Eindhovenaren verloren eerder op de dag met 1-2 van de Belgische competitieleider Club Brugge.

Na 51 minuten opende Jelle Vossen met een spectaculaire omhaal de score, Eduard Sobol verdubbelde na 73 minuten de voorsprong van de Belgische competitieleider. Verder dan de aansluitingstreffer van Ritsu Doan geraakten de Eindhovenaren niet.

Club speelt zaterdag in Doha tegen Ajax.

Moeskroen heeft zijn stage in Gibraltar dan weer afgesloten met een 0-1 nederlaag tegen de Nederlandse eersteklasser FC Twente. Aitor Cantalapiedra scoorde in de 89e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Eerder deze week wonnen les Hurlus op stage met 1-2 van de Duitse derdeklasser FC Magdeburg. In de competitie is AA Gent de eerste tegenstander van het jaar. Die wedstrijd wordt op zaterdag 18 januari in de Ghelamco Arena gespeeld.

