De Roover legt bal in het kamp van de PS

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover legt de federale bal in het kamp van de PS. “Ik denk dat ze misschien wat geschrokken zijn van wat ze te horen hebben gekregen over de nota van de informatuers, maar de grote vraag is nu: in welke mate wil de PS tegemoetkomen aan wat in het noorden van het land leeft”, zei hij aan Villa Politica. De voorlopige nota van de informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens zou volgens lekken in verschillende media teruggrijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. De Roover bevestigt dat. “Het is een heel eind opgeschoven in vergelijking met de nota van (PS-voorzitter, red.) Magnette. Het gaat de goede richting uit.”

Volgens De Roover is het nu aan de PS om knopen door te hakken. “Ik denk dat men misschien wat geschrokken is van wat men te horen heeft gekregen. Maar belangrijk is nu welke richting we uitgaan. In welke mate wil de PS tegemoetkomen aan wat in het noorden van het land leeft? Hoe open is ze om rekening te houden met de gevoeligheden in Vlaanderen?”, zei hij in Villa Politica. “Als de PS een federale regering wil vormen moeten ze beseffen dat ze uit dat Waalse carcan moeten breken. Dat is in de nota van Magnette absoluut te weinig gebeurd. Zij zullen toch die inspanning moeten doen.”

De N-VA-fractieleider herhaalt dat de N-VA “haar verantwoordelijkheid wil nemen”. “Wij zijn beschikbaar om een goed werkende federale regering te vormen.”

De PS houdt de lippen nog stijf. “Wij hebben geen nota, wij lezen alleen wat er in de kranten staat”, zei Kamerlid André Flahaut aan Villa Politica. Volgens de Franstalige socialisten is het sowieso nog te vroeg om te spreken over mogelijke coalities. “Er zijn nog vergaderingen voorzien vrijdag en in het weekend. We blijven kalm en wachten op de definitieve nota.”

Volgens Flahaut moet er een evenwicht gevonden worden tussen “de twee realiteiten in het land”. “Dat is nu eenmaal de realiteit van ons land: wij moeten zoeken naar een compromis.” Een preformateur kan daar maandag mee aan de slag, liet de ex-minister uitschijnen. Nog eens een nieuwe informateur of informateursduo, “ligt wat moeilijk”, vindt hij.

bron: Belga