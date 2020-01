Donderdagavond omstreeks 19 uur is een dodelijk ongeval gebeurd langs de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Om nog onbekende reden week de bestuurder af van de baan en kwam terecht tegen een duiker. De bestuurder overleed ter plaatse. De bestuurder kwam na het raken van de duiker in de gracht terecht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar dat was tevergeefs.

bron: Belga