Beide zwarte dozen crash Teheran beschadigd

Beide zwarte dozen van de gisteren in Teheran neergestorte Oekraïense Boeing zijn heschadigd. Dit heeft het hoofd van de Iraanse Organisatie voor Burgerluchtvaart, Ali Abdedzadeh, vandaag volgens het Iraanse persbureau Tasnim gezegd. Abdedzadeh zegt dat het onderzoeksteam beschikt over de zwarte dozen. Beide zijn beschadigd “ten gevolge van het ongeluk en de brand”. De “memory-units” hebben de crash doorstaan, maar zijn beschadigd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft “vermoedens” over de oorzaak van de crash van het Oekraïense vliegtuig in Iran. Hij denk aan een “vergissing door de overzijde”, Iran. Volgens Amerikaanse media werd het vliegtuig per vergissing door Iran zelf neergehaald.

“Ik heb vermoedens”, antwoordde Trump vandaag op vragen naar de oorzaak van de crash van het Oekraïense lijnvliegtuig, waarbij 176 doden vielen. “Ik heb de indruk dat er iets verschrikkelijks is gebeurd”, voegde hij toe in een gesprek met journalisten in het Witte Huis.

“Het is tragisch, maar iemand aan de overzijde kan een vergissing begaan hebben”, klonk het ook. Van een technisch mankement is er volgens de president geen sprake.

De Iraanse autoriteiten stelden eerder dat de “geruchten” dat het toestel neergehaald werd door een raket “geen steek houden”.

bron: Belga