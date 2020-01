BDO WK darts – Vandenbogaerde bij laatste acht

Mario Vandenbogaerde heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales op het BDO wereldkampionschap darts (150.000 pond). In de Londense O2 Arena versloeg hij de Nederlander Dennie Olde Kalter met 4-1. De 46-jarige West-Vlaming domineerde de eerste drie sets en won deze met 3-0. In de vierde set won Vandenbogaerde, reekshoofd nummer elf, de eerste twee spelletjes en kwam hij op een leg van de overwinning. Olde Kalter sloeg echter terug met uitworpen van 82, 106 en 106 voor 3-2 setwinst. De 38-jarige uit Hengelo liet het in de vijfde set andermaal afweten, waar Vandenbogaerde van profiteerde en met uitworpen van 56, 107 en 40 zijn plaats bij de laatste acht veilig stelde. Met een gemiddelde van 90.63 was Vandenbogaerde een pak beter dan Olde Kalder, die niet verder kwam dan 84.90 per drie darts. Ook bij het uitwerpen was de German Masters-winnaar van vorig jaar een klasse beter.

Voor een plaats in de halve finales moet Vandenbogaerde het opnemen tegen de Engelsman David Evans, reekshoofd nummer veertien, die de Nederlander Richard Veenstra, reekshoofd nummer drie, met 4-2 wandelen stuurde.

Uitslag achtste finale BDO World Championship Darts, Londen:

Mario Vandenbogaerde (Bel) – Dennie Olde Kalter (Ned) 4-1 (90.63-84.90)

3-0, 3-0, 3-0, 2-3, 3-0

bron: Belga