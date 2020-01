Autosalon – Touring viert 125ste verjaardag

Mobiliteitsorganisatie Touring bestaat dit jaar 125 jaar en zet die verjaardag tijdens het autosalon van Brussel, dat vrijdag de deuren opent voor het grote publiek, in de verf. Bezoekers kunnen op de stand van Touring de geschiedenis van de organisatie ontdekken en kennismaken met de huidige en toekomstige mobiliteitsdiensten. Touring werd in 1895 opgericht door een groep wielertoeristen voor de promotie en verdediging van het fietstoerisme en de infrastructuur die daarvoor nodig is. “Vandaag vertegenwoordigen we meer dan 2,8 miljoen weggebruikers en verdedigen we de absolute vrijheid van verplaatsingen voor elk individu op de manier en met de middelen van zijn of haar keuze”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

Aan het begin van de twintigste eeuw telde Touring ruim 20.000 leden, een aantal dat groeide tot 200.000 in 1925. In 1948 wordt de vzw Touring

Wegenhulp opgericht naar het voorbeeld van de toen al bestaande “mechanische hulp op de weg” in Nederland. In de jaren ’50 tot en met de jaren ’70 ontwikkelt de organisatie zich verder en voert ze onder meer campagne voor veilige (auto)wegen, lagere rijtaksen en brandstofprijzen. Maar Touring blijft ook een rol spelen in de ontwikkeling en de promotie van het internationale toerisme. In de jaren ’80 en ’90 worden de aangeboden diensten de klok rond en 7 dagen op 7 verzekerd.

Behalve de stand op het autosalon zal Touring de 125ste verjaardag ook vieren met een expo in juni in het Brusselse museum Autoworld, met historische voertuigen en illustraties.

bron: Belga