Australische staat Victoria verlengt noodtoestand

De Australische staat Victoria, in het zuidoosten van het land, heeft de noodtoestand verlengd. Door de stijgende temperaturen wordt er de komende twee dagen rekening gehouden met “een significante activiteit van bosbranden”. Door de noodtoestand, die vorige week donderdag in werking was getreden, kunnen de autoriteiten en hulpdiensten van Victoria extra middelen aanwenden en hebben ze ook de bevoegdheid om mensen te evacueren.

Volgens Daniel Andrews, de eerste minister van Victoria, is de verlenging van de noodtoestand noodzakelijk omdat “een significante stijging van de bosbranden in de komende 48 uur” wordt verwacht. “We verwachten extreem gevaarlijke omstandigheden”, zo zegt hij. “We onderschatten dit niet. We gaan niet licht over een verlenging van de noodtoestand. Maar we hebben dit gedaan omdat we geloven dat we levens zullen redden”.

De overheid van Victoria vraagt intussen aan de inwoners van de regio East Gippsland, dat zwaar getroffen wordt door de bosbranden, om tegen morgen de bedreigde gebieden te verlaten. Er zijn opvangcentra voorzien in Hasting, een voorstad van Melbourne.

Alleen al in de staat Victoria woeden 40 bosbranden. Het vuur heeft er al het leven gekost aan drie mensen. Voor heel Australië loopt het dodental op tot 26.

bron: Belga