Amerikaanse Justitie geeft president Trump toegang tot 3,6 miljard dollar voor grensmuur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich verheugd omtrent een beslissing van de Justitie die hem toelaat 3,6 miljard dollar uit de begroting van het Pentagon te halen voor de ongeveer achthonderd km lange muur die hij aan de grens met Mexico wil bouwen. Het is een verkiezingsbelofte die hij tot op heden nauwelijks heeft kunnen inlossen. In december heeft een federale rechtbank het gebruik van dat geld geblokkeerd.

Maar hoogdringend door de regering aangesproken, heeft een hof van beroep in New Orleans deze beslissing gisterenavond opgeschort in afwachting van een beslissing ten gronde. Zelfs al is de opschorting tijdelijk, de regering kan beginnen die fondsen aan te spreken. Het hof referereerde naar een soortgelijke beslissing van het Hooggerechtshof in juli waardoor de regering-Trump al 2,5 miljard dollar aan militaire middelen kon aanwenden voor andere delen van de muur.

De Justitie “heeft ons groen licht gegeven om te starten met één van de belangrijkste secties van de muur die absoluut nodig is aan de zuidgrens”, twitterde het staatshoofd vandaag. “De hele muur is in aanbouw of klaar om te starten”, verzekerde Trump.

Hij wil de muur om illegale immigratie en drugshandel tegen te gaan.

“Een overwinning voor de rechtstaat”, noemde het Witte Huis de beslissing van het hof in een communiqué. “Wij zijn vastberaden onze grenzen te beveiligen en we werken de muur af.”

Maar voor dit speerpunt van zijn presidentschap heeft Trump al menige robbertjers moeten vechten met het Congres en de Justitie, waardoor het project vertraging opliep.

Een jaar geleden weigerde de Democratische oppositie de financiering van de muur goed te keuren, waardoor een deel van het federale overheidsapparaat 35 dagen lam lag, een record.

Om het Congres te omzeilen riep de president een “nationale noodtoestand” uit om aan 6,7 miljard dollar uit de legerbegroting te kunnen komen. Het is deze beslissing die een juridische mallemolen op gang bracht waarvan de uitkomst nog niet definitief is.

Bron: Belga