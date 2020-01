ABVV-voorzitter Robert Vertenueil roept PS en Ecolo op tot voorzichtigheid na gelekte nota

Robert Vertenueil, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, is ongerust over de nota die informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) aan het opstellen zijn en waarvan verschillende elementen uitlekten. Het ziet er volgens hem naar uit dat er pogingen ondernomen worden om opnieuw een centrumrechtse regering op de been te brengen, terwijl zo’n coalitie bij de federale verkiezingen net weggestemd werd. Vertenueil roept PS en Ecolo, maar ook het cdH, op om voorzichtigheid aan de dag te leggen. “Men is bezig tegen de burger die tegen (de vorige regering) gestemd heeft, te zeggen: ‘Wij trekken ons niets van uw stem aan en doen gewoon door zoals we bezig waren'”, analyseerde Vertenueil vandaag op Bel-RTL. “Men moet er dan ook niet verbaasd over zijn dat de kloof tussen de burger en de politiek groter blijft worden.”

Volgens de ABVV-voorzitter komt de nota niet tegemoet “aan de verzuchtingen van de bevolking”. Hij vraagt de (centrum)linkse partijen die bij de informatiegesprekken betrokken zijn dan ook voorzichtig te zijn omdat hun programma’s het verst afwijken van de tekst van Coens en Bouchez.

Vertenueil heeft het moeilijk met de nota omdat daarin geen sprake zou zijn van aanpassingen aan de pensioenleeftijd en aan het minimumloon. Ook de klemtoon die gelegd wordt op een vermindering van het begrotingstekort ligt hem zwaar op de maag. Het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen die in het verleden al de rekening hebben betaald, dat nu opnieuw moeten doen, zegt hij.

bron: Belga