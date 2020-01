Aantal migranten dat zonder papieren Europa inreist lag sinds 2013 niet meer zo laag

Het aantal mensen die zonder geldige verblijfspapieren de Europese Unie inreisden, is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2013. In 2019 werden nog 139.000 migranten geteld die onwettig de grens overstaken, zegt de Europese Commissie op Twitter, op basis van voorlopige cijfers van het Europese grensbeschermingsagentschap Frontex. Het gaat om een daling van 6% in vergelijking met het jaar ervoor. Vergeleken met 2015, toen er nog grote migratiestromen waren, gaat het om een daling van 92 procent. Onder de migranten waren er in 2019 vooral veel Afghanen, klinkt het. Ze waren goed voor ongeveer een vierde van alle illegale grensoversteken. Hun aantal verdrievoudigde bijna in vergelijking met het jaar ervoor. De meesten van hen kwamen via het oosten van de Middellandse Zee. Daar was een duidelijke stijging te merken van het aantal migranten die zonder papieren Europa binnen wilden komen. Via het westen en het centrum van de Middellandse Zee kwamen dan weer minder migranten op een onwettige manier.

bron: Belga