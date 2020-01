“40.000 extra mensen aan de slag in een jaar tijd”

In het derde kwartaal van 2019 waren er in België 39.746 mensen meer aan de slag dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat deelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) vandaag mee, op basis van nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Van de 40.000 nieuwe jobs werd 87 procent in de private sector gecreëerd. “Het beleid van de voorbije jaren werkt om de jobcreatie aan te zwengelen. Dankzij de lastenverlaging blijven bedrijven meer jobs creëren”, zegt De Block. De nieuwe jobs raken ingevuld en zorgen op hun beurt voor meer koopkracht en meer bijdragen aan de sociale zekerheid, aldus de minister.

Voor werkgevers zijn de basisbijdragen voor de sociale zekerheid verlaagd van 32,4 naar 25 procent. De Block: “We zien al geruime tijd het effect van deze verlaging op het toenemende aantal jobs”.

De werkzaamheidsgraad is gestegen tot 70,7 procent, wat betekent dat iets meer dan zeven op de tien 20- tot 64-jarigen aan de slag is. “Dit is zeker geen slecht resultaat, maar het werk is nog niet af. De hoge loonkosten zijn voor de Belgische bedrijven nog steeds een zorg. Geschikte werknemers vinden is dat zeker ook”, zegt De Block.

Volgens de laatste cijfers staan er ongeveer 140.700 vacatures open in ons land. “Het invullen van de vacatures vertraagt”, analyseert de minister. “Om opnieuw een versnelling hoger te schakelen, zijn bijkomende maatregelen nodig.”

bron: Belga