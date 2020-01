Vijf apps die je door de dag helpen

Nu het nieuwe jaar langzaam op gang komt, is het weer tijd om een tandartsbezoek, de hobby’s van de kinderen en je volgende vakantie te plannen. Een papieren kalender is zo 2019. Dit jaar plan jij je leven met deze vijf handige apps.

Microsoft To Do

Deze app maakt je dagelijkse organisatie gemakkelijker. Je voegt bijvoorbeeld boodschappenlijstjes aan je planning toe. Heel handig zijn de suggesties die de app jou geeft. Zo word je eraan herinnerd om voldoende water te drinken of een korte work-out tussendoor in te plannen.

Voor iOS, Android, Windows

Gratis

todo.microsoft.com

Time Timer

Heb je het moeilijk om je aandacht erbij te houden? Dan is Time Timer iets voor jou. Deze app houdt je aan je planning in de fitness of tijdens het studeren. Je past de timers zelf aan met je favoriete kleuren of een zelfgekozen alarm, die je bovendien kan bewaren voor een volgende keer. Voor een stressvrije dag!

Voor iOS en Android

2,70 euro

timetimer.com

Evernote

Als er één app is die je dit jaar moet installeren, is het wel Evernote. Deze digitale agenda bevat alles wat je nodig hebt. Zo bepaal je in het wespennest van to-do’s sneller je prioriteiten en kan je vliegensvlug info opvragen op het moment dat je die nodig hebt. Evernote laat je ook visitekaartjes scannen en houdt de contactgegevens bij. Ook voor kasticketjes, handgeschreven memo’s en opgenomen boodschappen is er plaats op de app.

Voor iOS, Android, Windows

Gratis

evernote.com

Calendly

Met Calendly ben je nooit meer dubbelgeboekt. Deze app kopieert je agenda in een handomdraai naar een mail, sms of WhatsApp-bericht. Zo bespaar je tijd als je niet achter je computer zit. Calendly zoekt ook telefoonnummers voor jou op, gaat in op uitnodigingen en verbind je door voor een video call.

Voor iOS

Gratis

calendly.com

Trello

Wie een visueel geheugen heeft, kan Trello vast wel gebruiken. De app organiseert je afspraken op een digitaal prikbord met post-its en is heel sterk met kleurcodes. Zo vergeet je nooit nog een vergadering!

Voor iOS en Android

Gratis

trello.com

Bron: MWN