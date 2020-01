Cheese lovers opgelet: je kan binnenkort logeren in een kaashotel

Droom jij weg bij het horen van woorden als Camembert, Brie en Roquefort? Bestrooi jij liefst al je maaltijden met een centimersdikke laag geraspte kaas? En is de winter je favoriete seizoen omdat er dan kaasfondues en raclettes verkrijgbaar zijn? Dan is het hoog tijd om je koffers te pakken.

Rasechte kaasliefhebbers spitsen maar beter de oren. Je stoutste kaasdromen zouden binnenkort namelijk zomaar kunnen uitkomen. In Londen opent eind januari namelijk een hotel dat volledig in het teken staat van kaas.

Cheese Suite

De Cheese Suite is een idee van het Londense Café Rouge en zoals de naam al doet vermoeden, speelt kaas de hoofdrol in dit verblijf. Van 29 januari tot 6 februari kunnen cheese lovers één nachtje verblijven in de wonderlijke kamer. Niet alleen de decoratie is kaasgerelateerd, ook je maaltijden zijn helemaal cheesy. Je kan zelf koken met behulp van één van de kaaskookboeken ter plaatse of Café Rouges speciale kaasmenu laten bezorgen. Het beste van al? Je verblijf is volledig gratis. Je hoeft enkel een mailtje te sturen naar [email protected] om kans te maken op een verblijf. In totaal kunnen negen personen een nachtje in de suite doorbrengen en de winnaars zullen willekeurig worden geselecteerd uit de lijst van deelnemers. Ben jij één van de gelukkigen? Dan word je wel gevraagd om geld te doneren aan Prince’s Trust.