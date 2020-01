Yohan Boli verlaat STVV voor Al-Rayyan

De Qatarese nummer twee Al-Rayyan Sports Club heeft een overeenkomst bereikt met STVV-aanvaller Yohan Boli omtrent een overgang tijdens de wintermercato, zo maakte de club bekend op zijn Twitter-account. Over twee dagen zou Boli in het Aspetar-ziekenhuis in de hoofdstad Doha zijn medische testen ondergaan, aldus Al-Rayyan. Het wordt dus geen transfer naar RSC Anderlecht, waar de 26-jarige Franse Ivoriaan een tijdlang in beeld was, maar eentje naar het Midden-Oosten, waar er met Al-Rayyan de huidige nummer twee uit de Qatarese Stars League op de proppen kwam.

Yohan Boli was sinds de zomer van 2015 op Stayen aan de slag, nadat hij transfervrij was overgenomen van Verviers. Dit seizoen was hij in de Jupiler Pro League goed voor tien treffers in zeventien wedstrijden, in totaal verlaat hij Limburg met 39 doelpunten in 112 competitiewedstrijden op de teller.

Boli was dan ook jarenlang de topschutter van de Truienaars, maar zijn contract liep er komende zomer af en dus moest STVV hem wel laten gaan als ze nog een transfersom wilden opstrijken.

Bron: Belga