Voormalige Dexia-topman Axel Miller aan de slag bij MR

De voormalige ceo van Dexia en D’Ieteren, Axel Miller, gaat vanaf maandag aan de slag bij de Franstalige liberalen. Hij wordt kabinetschef van de MR en directeur van het Centre Jean Gol, het studiecentrum van de partij. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vandaag bekendgemaakt. Axel Miller is licentiaat in de rechten en was van 1987 tot 2001 advocaat aan de balie in Brussel. Toen stapte hij over naar de bankensector. Daar was hij tussen 2003 en 2005 voorzitter van het directiecomité van de inmiddels ontmantelde Frans-Belgische financiële groep Dexia, om er van 2006 tot 2008 ook CEO te zijn. Dexia was dat jaar in zwaar weer terecht gekomen door de bankencrisis en moest een eerste keer worden gered. Miller werd vervangen door Pierre Mariani.

Daarna was Miller aan de slag bij beurshuis Petercam, waar hij voorzitter van het directiecomité was. In 2010 trad hij toe tot de raad van bestuur van D’Ieteren als onafhankelijk bestuurder, en in mei 2013 werd hij benoemd tot CEO. In april vorig jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Miller en D’Ieteren.

Voorzitter Bouchez is tevreden met de komst van de 54-jarige Miller. “Het toont de ambitie van de liberale beweging om vernieuwende en ernstige oplossingen te zoeken voor de toekomst van onze gewesten en van ons land”, luidt het. Zelf zegt Miller drie uitdagingen te willen verzoenen: “bruggen bouwen tussen de private sector en de politiek, deel uitmaken van een ervaren team om zo goed mogelijk de samenleving te vertegenwoordigen en mijn ervaring ten dienste stellen van een ambitieus en nuttig project”.

bron: Belga