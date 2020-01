VN zien de toespraak van Trump als een teken van de-escalatie

De Verenigde Naties interpreteren de houding van de VS in het conflict met Iran als een vorm van de-escalatie of ontmijning van het conflict. De VN baseren zich daarvoor op de toespraak die president Donald Trump vandaag hield.

“Wij verheugen ons over alles wat er op wijst dat leiders afstand nemen van een nog grotere confrontatie tussen beide landen en er alles aan doen om een escalatie of verergering te vermijden” zei de woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres vandaag in New York.

Even voordien hadden de VN nog gezegd dat een escalatie in het conflict in het Midden-Oosten moest vermeden worden. “Het is onze gemeenschappeijke plicht om alle inspanningen te ondernemen die nodig zijn om een oorlog in de Golftregio te vermijden, want zoiets kan de wereld zich niet veroorloven”, aldus de woordvoerder van de baas van de VN.

In zijn reactie op de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Irak heeft president Trump bijkomende economische sancties tegen Teheran aangekondigd. Voor het overige toonde hij zich terughoudend na de aanvallen, die geen dodelijke slachtoffers of grote schade veroorzaakten. “Iran lijkt gas terug te nemen”, besloot de president. “Dat is een goede zaak voor alle betrokken partijen en een heel goede zaak voor de wereld.”

Trump dreigde ditmaal zelf ook niet met nieuwe militaire acties. De toespraak leek dan ook de indruk van vele waarnemers te bevestigen dat beide partijen niet aansturen op een militaire escalatie in de regio. Wel kondigde de president aan dat de VS onmiddellijk bijkomende economische sancties tegen Teheran invoeren. De VS handhaven al zware economische sancties tegen het land sinds Trump zijn land twee jaar geleden terugtrok uit het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran.

Die sancties blijven van kracht “tot Iran zijn gedrag verandert”, verzekerde Trump. Het “dwaze” internationale akkoord met Iran heeft het regime volgens hem enkel maar financiële armslag gegeven om de regio te destabiliseren en terreur te zaaien in landen als Jemen, Syrië en Afghanistan. “De raketten die vorige nacht naar ons en onze bondgenoten zijn afgevuurd, werden betaald met fondsen die beschikbaar werden gemaakt door de vorige regering”, kloeg Trump.

Hij wees er ook nog eens fijntjes op dat de VS onafhankelijk zijn geworden op vlak van energie. “Wij zijn onafhankelijk, en hebben geen olie uit het Midden-Oosten nodig.”

