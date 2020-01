UHasselt reikt eredoctoraat uit aan Jane Goodall

UHasselt reikt op 12 maart een eredoctoraat uit aan dr. Jane Goodall, de wereldberoemde Britse antropologe en biologe. Goodall is die dag te gast op de viering van 30 jaar Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Ze zal ook een bezoek brengen aan het Nationaal Park Hoge Kempen en de Ecotron Hasselt University, waar de Limburgse universiteit onderzoek doet naar de impact van klimaatverandering op onze natuur. “Met dit eredoctoraat brengen we hulde aan het werk en het grenzeloze engagement van dr. Jane Goodall op het vlak van natuurbescherming en dierenwelzijn”, zegt rector Luc De Schepper. “Jane Goodall inspireert niet alleen onze studenten en collega’s in het vakgebied biologie, haar werk is een inspiratie voor iedere wetenschapper. Haar veertigjarige studie naar het sociale en familiale leven van chimpansees was ronduit baanbrekend en de methodes die zij in haar onderzoek ontwikkelde zijn de standaardnorm geworden.”

De Britse antropologe en biologe zet zich met het Jane Goodall Institute al bijna een halve eeuw in voor natuurbehoud. Ze spreekt wereldwijd over milieucrisissen die onze natuur bedreigen en over manieren waarop we die problemen kunnen oplossen. Het Jane Goodall Institute bestaat uit 28 afdelingen – waaronder het Jane Goodall Institute Belgium – die werken rond het in harmonie leven van de mens met de natuur. In België organiseert het instituut gerichte acties zoals het aanplanten van bomen en projecten met jongeren. In Afrika zet het instituut zich in voor de bescherming van chimpansees.

Goodall zal haar bezoek aan Limburg op 12 maart afsluiten met een publieke lezing in de Limburghal in Genk.

bron: Belga