Twintigtal raketten afgevuurd in Irak, geen soldaat geraakt

Bij de Iraanse raketaanval op twee bases met Amerikaanse troepen in Irak zijn 22 raketten op de twee doelwitten ingeslagen, zonder “slachtoffers onder de Iraakse troepen” te maken. Dat meldt het Iraakse legercommando. “Tussen 1.45 uur en 2.15 uur (22.45 uur GMT en 23.15 uur GMT) werd Irak gebombardeerd door 22 raketten – 17 op de luchtmachtbasis Aïn al-Assad (…) en 5 op de stad Erbil – die allemaal installaties van de coalitie hebben getroffen”, aldus het commando in een persbericht. Met coalitie doelt het leger op de door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

“Er is geen enkel slachtoffer in de rangen van de Iraakse troepen”, klonk het nog. Het communiqué van het leger is zeven uur na de Iraanse aanval gepubliceerd. Het persbericht maakt geen melding van eventuele slachtoffers bij de coalitietroepen. Ook vermeldt het persbericht Iran niet, hoewel dat land zei de aanval te hebben uitgevoerd als wraak voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in een Amerikaanse drone-aanval.

Bron: Belga