Trump kondigt nieuwe sancties tegen Teheran aan

In een reactie op de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Irak heeft president Donald Trump bijkomende economische sancties tegen Teheran aangekondigd. “Als reactie op de Iraanse agressie gaan de Verenigde Staten onmiddellijk bijkomende economische sancties tegen het Iraanse regime invoeren”, zo verklaarde Trump in het Witte Huis. Hij riep de Europese landen ook op om in navolging van Washington uit het internationale nucleaire akkoord met Iran te stappen en drong aan op “meer betrokkenheid” van de NAVO in het Midden-Oosten.

Trump bevestigde dat de Iraanse aanvallen op militaire basissen in Irak – een vergeldingsactie voor de dodelijke aanslag op de Iraanse topmilitair Qassem Soleimani – geen Amerikaanse of Iraakse slachtoffers hebben geëist. Ook de materiële schade bleef beperkt. “Iran lijkt gas terig te nemen”, besloot het Amerikaanse staatshoofd.

Eerder vandaag had de Iraanse president Hassan Rohani, in een reactie na de nachtelijke raketaanvallen, gezegd dat “het nu duidelijk bewezen is dat we niet achteruitkrabbelen voor de Verenigde Staten.” “Als de VS nog een misdaad willen plegen, dan moeten ze weten dat ze een nog straffer antwoord mogen verwachten”, zei Rohani, “maar ze zijn slim, ze zullen nu niets meer uithalen”, vervolgde hij.

Hij zei voorts nog dat Soleimani, die nu in Iran als martelaar vereerd wordt, moet gewroken worden door het gras voor de voeten van de VS weg te maaien in de Golfregio en dat hij daarvoor rekent op de andere Golfstaten. Hij zinspeelde zo op de mantra van het regime dat álle Amerikaanse militairen uit het Midden-Oosten moeten verdreven worden.

bron: Belga