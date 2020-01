NAVO-hoofd gaat in op verzoek VS-president Trump omtrent Midden-Oosten

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO is in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump overeengekomen dat het militair bondgenootschap meer zal beginnen doen in het Midden-Oosten. Trump heeft in het telefoontje, net als in zijn verklaring rond de crisis met Iran, een grotere betrokkenheid van de NAVO in de regio “gevraagd”. Beiden mannen bereikten overeenstemming over het feit dat de “NAVO vanaf nu meer zou kunnen bijdragen aan de regionale stabiliteit”, zo staat in een verklaring van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap.

Bron: Belga