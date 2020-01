EU zoekt naar politieke oplossing voor Libisch conflict

De Europese Unie drijft haar inspanningen op om via diplomatieke weg een politieke oplossing voor het geweld in Libië te bereiken. De internationaal erkende regeringsleider Fayez al-Sarraj is vandaag door onder anderen Europees president Charles Michel ontvangen, terwijl de rivaal van Sarraj, de vanuit het oosten van Libië naar Tripoli oprukkende generaal Khalifa Haftar, in Rome gesprekken voert met de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte. Eerdere inspanningen van Europa om de wapens in Libië te doen zwijgen, brachten tot nog toe weinig zoden aan de dijk. Het belang van het conflict kan niet onderschat worden. Libië is een belangrijk tussenstation voor Afrikaanse migranten die Europa trachten te bereiken, maar herbergt ook grote olie- en gasvoorraden.

Vanwege dat strategisch belang trekken de rivaliserende kampen de steun van verschillende landen aan, die in het Noord-Afrikaanse land riskeren in een proxyoorlog verzeild te geraken, net als in Syrië reeds het geval is. Zo wordt de regering van Fayez al-Sarraj door de VN erkend, en mag het sinds afgelopen weekend op de steun van Turkse troepen rekenen, maakte Turks president Recep Tayyip Erdogan bekend. Haftar geniet dan weer de steun van Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Europese Unie neemt de rol van bemiddelaar op zich. Nadat de buitenlandministers van Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk gisteren al de buitenlandse inmenging in Libië verworpen hadden, voerden ze vandaag gesprekken met de hoofdrolspelers van het conflict. Zo is premier Sarraj in Brussel ontvangen door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli, Raadsvoorzitter Charles Michel en buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell.

In een verklaring na afloop drukte Michel zijn bezorgdheid over de “militaire escalatie” in Libië uit. Hij onderstreepte dat een militaire oplossing niet mogelijk is en dat enkel een politiek proces voor vrede en veiligheid kan zorgen. Het recente akkoord dat Sarraj en Erdogan tekenden over nieuwe maritieme grenzen in het oosten van de Middellandse Zee is volgens Michel in strijd met het internationaal recht.

Terwijl Sarraj in Brussel was, werd zijn rivaal Haftar in Rome ontvangen door de Italiaanse premier Conte. Aan die ontmoeting werd weinig ruchtbaarheid gegeven, maar een officiële bron bevestigde wel het nieuws over die ontmoeting dat door Italiaanse media werd uitgebracht.

De komende dagen gaat het Europese diplomatieke offensief verder. Charles Michel reist zaterdag naar Istanboel voor een onderhoud met Erdogan en ziet zondag in Caïro de Egyptische president Fatah al-Sissi. Erdogan riep vandaag nog samen met de Russische president Vladimir Poetin op tot een staakt-het-vuren in Libië, dat zondag moet ingaan.

