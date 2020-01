Dakar 2020: Sam Sunderland vierde winnaar in evenveel etappes

De 30-jarige Brit Sam Sunderland (KTM) heeft de vierde etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De eindwinnaar van 2017 had voor 453 kilometer van Neom naar Al Ula 11 seconden minder nodig dan de Chileen José Ignacio Cornejo Florimo (Honda). De Argentijn Kevin Benavides (Honda) eindigde als derde op 46 seconden. Een zevende plaats, op 2:59, was voor Ricky Brabec (Honda) voldoende om leider te blijven. De 28-jarige Amerikaan heeft nog 2:30 voor op Benavides en 8:31 op Cornejo Florimo.

Lang had het er alle schijn van dat Brabec net als gisteren de rit zou winnen, maar naar het einde toe nam eerst Benavides en vervolgens Sunderland over. De etappe leverde zo voor de vierde dag op rij een andere ritwinnaar op. Sunderland bezorgde KTM, na de zege van Toby Price (KTM) op de openingsdag, de tweede ritzege in deze Dakar.

De Botswaan Ross Branch (KTM) is bezig aan een rally van uitersten. Twee dagen geleden won hij zijn eerste Dakaretappe. Gisteren verloor hij na een val 48 minuten en zag het even naar uit dat zijn Dakar erop zat, maar vandaag kwam hij met een vierde plaats, op slechts 1:06 van Sunderland, opnieuw boven water.

Niet iedereen heeft het geluk van Branch. Nadat gisteren de Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha) na een val moest opgeven, is zijn land- en teamgenoot Xavier De Soultrait (Yamaha) ook uit de wedstrijd verdwenen. De Soultrait liep bij een val een polsblessure op die hem zodanig parten speelde, dat hij het vandaag na 300 kilometer voor bekeken hield.

