Castors Braine struikelt ook over Riga

Landskampioen Castors Braine heeft op de negende speeldag in groep A van de Euroleague van het vrouwenbasket met 81-62 (rust: 42-32) verloren op bezoek bij het Letse TTT Riga, dat de rode lantaarn in handen had. Voor Braine was het al de zesde nederlaag in deze groepsfase, de derde op een rij. In de stand staan ze met twaalf punten op een vijfde plaats. Riga klimt naar de zesde stek. Het Ekaterinenburg van Emma Meesseman verstevigde woensdagnamiddag al zijn leidersplaats in de groep met een 50-71 overwinning tegen de landgenoten van Nadezdha Orenburg. Emma Meesseman was goed voor zeven punten en vijf rebounds in 26 minuten.

De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Euroleague. De vijfde en zesde worden doorverwezen naar de kwartfinales in de FIBA Eurocup. Op de tiende speeldag spelen ze komende week woensdag in Charleroi tegen Orenburg, de nummer drie in de stand.

Bron: Belga