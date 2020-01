België treft als beste runner-up Spanje in kwartfinales ATP Cup

De Belgische tennismannen treffen vrijdag in Sydney in de kwartfinales van de ATP Cup topfavoriet Spanje. De Belgen bereikten de kwartfinales als beste runner-up. David Goffin, Steve Darcis, en dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen openden in Sydney in groep C met een vlotte 3-0 zege tegen Moldavië, waarna Groot-Brittannië met 2-1 te sterk was. België sloot de poulefase na een 2-1 winst tegen Bulgarije als tweede af, na de Britten.

Met het Spanje van Rafael Nadal (ATP 1) wacht wel een heel pittige tegenstander voor de Belgen. De Spanjaarden, die in Australië ook nog kunnen rekenen op Roberto Bautista Agut (ATP 10), Pablo Carreño Busta (ATP 27) en Feliciano Lopez (ATP 61) veegden in poule B de vloer met Japan, Georgië en Uruguay. Spanje won elke ontmoeting met 3-0, en moest hierin slechts twee sets toestaan.

Canada, dat net als België als (tweede) beste runner-up doorstoot, neemt het in de kwartfinales op tegen Servië, winnaar in groep A. In de twee overige kwartfinales kijken telkens twee poulewinnaars mekaar in de ogen. Argentinië bikkelt tegen Rusland en organisator Australië is aan zet tegen Groot-Brittannië, dat de groep met België won.

bron: Belga