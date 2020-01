Belgen in het buitenland – Thibaut Courtois mag met Real naar finale Spaanse Supercup

Real Madrid heeft zich woensdagavond in King Abdullah Sports City in het Saoedische Jeddah als eerste geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. In de eerste halve finale haalden de Madrilenen het probleemloos met 3-1 van Valencia. Net voorbij het uur was de wedstrijd helemaal gespeeld in Jeddah, waar het toernooi om commerciële redenen georganiseerd wordt. Real stond toen al 0-3 voor, nadat Toni Kroos en Isco Alarcon voor een 0-2 ruststand hadden gezorgd. In de 65e minuut zette Luka Modric de 0-3 op het bord, pas diep in de blessuretijd lukte Dani Parejo op strafschop de eerredder. Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de palen bij de Koninklijke en greep dus pas in extremis naast een nieuwe clean sheet, Eden Hazard herstelt nog van een kwetsuur en is er niet bij in Saoedi-Arabië.

In de tweede halve finale staan FC Barcelona en Atlético donderdagavond tegen elkaar. De winnaars spelen zondag de finale. Barça-coach Ernesto Valverde zegt alvast niet gelukkig te zijn met de formule van het toernooi. “Voetbal is een industrie geworden, waarin het vooral draait om geld”, zei de trainer in aanloop naar het eerste duel van zijn club. Volgens Spaanse media heeft de nationale voetbalbond een driejarig contract met de Saoedische organisatoren afgesloten, ter waarde van 40 miljoen euro. “De Supercup was een duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Nu doen er twee extra elftallen mee, die vorig seizoen geen prijs hebben gewonnen. Dat is vreemd.”

bron: Belga