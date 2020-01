Ann Wauters stopt na Tokio 2020

Ann Wauters (39) stopt met basketballen na de Olympische Spelen van Tokio 2020, komende zomer. Dat melden het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. “De Olympische Spelen halen is de droom waarom ik bleef voortspelen. Daarna kan ik zeggen: oef, het is gedaan”, zegt Wauters. Over drie weken kunnen de Bel­gian Cats zich in Oostende plaatsen voor de Olympische Spelen. Als de nationale basketbalploeg het tot de Olympische Spelen schopt, wil Wauters erna stoppen. De basketbalster is sinds vorig jaar ook aan het revalideren bij kinesist Lieven Maesschalck om zo goed mogelijk voor de dag te komen op het olympische kwalificatietoernooi. “Ik vind het belangrijk als sporter dat ik zelf mijn einde kan schrijven”, aldus Wauters.

bron: Belga