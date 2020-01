Africa Eco Race – Igor Bouwens wint tweede etappe en schuift op naar tweede plaats

Igor Bouwens, Ullrich Boerboom en Frits Driesmans (Iveco) hebben woensdag de tweede etappe in de Africa Eco Race gewonnen. Het Belgische trio reed in de categorie van SSV’s, wagens en vrachtwagens de snelste tijd. De Hongaar Miklos Kovacs (Scania) eindigde als tweede op 8:44. Kovacs neemt de leiding over van Benoit Fretin (Can-Am). Dankzij zijn ritzege schuift Bouwens op naar de tweede plaats. Bij de motoren ging de ritzege naar Pal Anders Ullevalseter (KTM). De Noor neemt de leiding over van Alessandro Botturi (Yamaha), die woensdag als derde eindigde. De deelnemers aan de Africa Eco Race lieten Tarda achter zich om koers te zetten richting Mahmid. Een tocht van 333,13 kilometer waarvan 329,47 kilometer tegen de klok. Op het smalle, technische parcours voelde Igor Bouwens zich dinsdag niet in zijn sas. Omdat er nogal wat vrachtwagens kwamen vast te zitten, verloor Bouwens toen meer dan een uur. De organisatie corrigeerde woensdagochtend de tijden en bedacht Bouwens, Essers (MAN) en nog enkele andere rijders met een normtijd, waardoor het tijdverlies beperkt bleef tot 37:28. Het werkte inspirerend voor Bouwens die de rit won. Noel Essers eindigde zesde algemeen en vierde bij de vrachtwagens.

Minder goed verging het Patrick Hillewaere. Na een jump beschadigde hij zijn achteras. Twintig bouten braken af en behalve de uitlaatcollector was er nog meer schade. Hillewaere moest zijn truck aan de kant zetten. Donderdag wordt zijn truck opgehaald en zal duidelijk worden of hij zijn weg kan verder zetten.

Geoffroy Noel De Burlin (Polaris) reed de 21e tijd, de 6e bij de SSV’s. In de stand vinden we hem terug op de 16e plaats algemeen, goed voor een 5e plaats in zijn klasse.

Op donderdag zetten de deelnemers tijdens de derde etappe koers richting Assa: 516,32 kilometer waarvan 497,44 kilometer tegen de tijd.

bron: Belga