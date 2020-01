Vrouw wacht tot na huwelijk om ontmaagd te worden, maar dan krijgt ze DIT te horen

Een Amerikaanse vrouw, die uit een katholiek gezin komt, heeft gewacht tot na haar huwelijk om voor de eerste keer seks te hebben. Ze merkte echter meteen dat seks niet lukte door een vervelende aandoening…

Stephanie Muller (23) leerde haar man Andrew (31) in 2013 kennen in een kerk in New York. Twee jaar later begonnen ze te daten en nog eens twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Van in het begin van hun relatie hadden ze met elkaar afgesproken om pas seks te hebben na hun huwelijk. Toen het zover was, lukte dat niet doordat ze enorme pijn had daar beneden.

Vaginisme

In 2018 liet ze zich onderzoeken door een gynaecoloog die haar meedeelde dat ze last had van vaginisme, het onvrijwillig samentrekken van de bekkenbodemspieren rondom de vagina. Daar had ze voor haar huwelijk niets van gemerkt omdat ze nooit seksuele betrekkingen had. “Ik wilde wachten met seks tot na mijn huwelijk omdat ik niet wou vrijen met iemand anders dan mijn echtgenoot. Ik vind seks iets heel intiems en speciaal en ik wilde dat niet delen met iemand waarmee ik niet zou trouwen. Daar wordt soms lacherig over gedaan, maar ik voelde oprecht dat dat het beste was voor mij”, vertelt ze aan Metro UK.

Vruchtbare behandeling

Ze kreeg Vicodin voorgeschreven, een middel om hevige pijn te verzachten. Dat hielp, maar een echte oplossing was het nog niet. Die kwam er wel toen ze zich liet behandelen in het Women’s Therapy Centre in Plainview. “Ik begon mijn behandeling daar in maart 2019 en was drie maanden later volledig genezen”, klinkt het.

Schaamte

Stephanie wil de bewustwording rond vaginisme verhogen omdat het een behoorlijke impact heeft op het seksleven van vrouwen. “Met vaginisme kampen is lastig, en vooral door het feit dat vrouwen zich ervoor schamen. Dat was bij mij althans het geval en daardoor vond ik het moeilijk om er met anderen over te praten. Andrew en ik hadden het gevoel dat we iets moois misten en dat we het onder ons tweetjes moesten verwerken”, besluit ze.