Vlaamse ziekenhuizen krijgen uitstekend rapport

De algemene ziekenhuizen in Vlaanderen scoren over het algemeen zeer goed op vlak van zorgkwaliteit. Dat blijkt uit de twee recentste inspectierondes van de Zorginspectie.

Tussen 2018 en 2019 ging de Zorginspectie, het controle-orgaan van de Vlaamse overheid, langs in alle Vlaamse ziekenhuizen om de kwaliteit van de cardiologie, de chirurgie en de internistische zorg te controleren.

De algemene ziekenhuizen in Vlaanderen scoren goed, concludeerde de inspectie. Voor de cardiologie waren de bezochte ziekenhuizen op 94% van de gecontroleerde parameters in orde, voor chirurgie en internistische zorg zelfs 95%. Wanneer een ziekenhuis niet in orde was, werd het op korte termijn opnieuw gecontroleerd. Alle ziekenhuizen bleken na die hercontroles in orde.

Knipperlicht

Dat betekent niet dat er geen aandachtspunten waren. Zo was het systeem voor reanimatie-oproepen bij ongeveer 1 op de 6 gecontroleerde cardiologie-afdelingen niet helemaal in orde. Daardoor kon niet op elk moment gegarandeerd worden dat er onmiddellijk een reanimatieploeg opgeroepen kon worden voor patiënten.

De Zorginspectie zag in 3 op de 10 ziekenhuizen ook een ‘knipperlicht’, wat wil zeggen dat er een ernstig risico voor de patiëntveiligheid was. Het gaat dan om zaken die relatief snel opgelost kunnen worden, maar wel een grote potentiële impact hebben op patiënten, bijvoorbeeld het ontbreken van een anesthesist in een operatiezaal waar een patiënt onder algemene narcose was gebracht.

“Inspanningen werpen vruchten af”

Karine Moykens, de secretaris-generaal van het departement Volksgezondheid reageert tevreden. “Onze inspanningen werpen hun vruchten af”, zegt ze. De Zorginspectie werkt nu aan een nieuwe inspectieronde voor het zorgtraject geriatrie, maar dat is nog volop in voorbereiding. Een concrete timing is er nog niet.