Timothée Chalamet kruipt in de huid van jonge Bob Dylan

Acteur Timothée Chalamet (24) gaat de hoofdrol vertolken in een biopic over zanger Bob Dylan. Dat maakt The Hollywood Reporter bekend.

De Frans-Amerikaanse acteur zal de jonge Dylan spelen die de switch maakt van folk naar rockmuziek. Dylan zelf werkt als uitvoerend producent actief mee aan de film, die nog geen officiële titel heeft.

De film is gebaseerd op het boek ‘Dylan Goes Electric’, geschreven door Elijah Wald. De biopic wordt geregisseerd door James Mangold, die eerder ‘Walk The Line’ over zanger Johnny Cash en de biografische sportfilm ‘Ford v Ferrari’ (in België uitgebracht als ‘Le Mans 66’) maakte.

Oscarnominatie

Chalamet is vanaf februari in de Belgische bioscopen te zien in de film ‘Little Women’, waarvoor hij in het buitenland lovende kritieken ontvangt. De acteur werd in 2018 genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in ‘Call Me by Your Name’. Ook was hij te zien in de eveneens voor een Oscar genomineerde film ‘Lady Bird’, Netflix-film ‘The King’ en het door Woody Allen geregisseerde ‘A Rainy Day in New York’.