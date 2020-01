’t Is gebeurd! Kobe Ilsen heeft een vriendin

Pijnlijk nieuws voor heel wat single vrouwen: ‘eeuwige vrijgezel’ Kobe Ilsen heeft een lief. Dat vertelde hij woensdagochtend in de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’.

Na enkele jaren genoten te hebben van het vrijgezellenleven is Kobe Ilsen niet langer single. Peter Van de Veire belde hem woensdagochtend op en kondigde hem aan als vrijgezel. Kobe liet hem weten dat dat niet klopt. “Wat de boekskes zeiden, is niet juist. Dat is privé, maar ik ben geen vrijgezel meer”, vertelde hij. Met wie hij samen is, gaf hij (nog) niet vrij. Je kan het gesprek HIER beluisteren vanaf 01:49:30.

Pijnlijke breuk

De 38-jarige ‘Op Eén’-presentator blikte onlangs nog terug op het pijnlijke einde van zijn vorige relatie. “Er zijn momenten geweest dat ik mezelf tegenkwam. Een paar jaar geleden had ik iemand leren kennen, en we hadden het heel tof samen. Maar die relatie is nogal pijnlijk geëindigd, ook al omdat ik toen zelf fouten heb gemaakt. Toen ben ik naar Los Angeles gevlogen, ik heb een auto gehuurd en ben beginnen te rijden. Door de woestijn, langs de Grand Canyon, helemaal op m’n eentje, drie weken aan een stuk”, klonk het in Dag Allemaal.

Vrijheid

De sympathieke Antwerpenaar gaf eerder ook aan dat hij iemand zocht die hem genoeg vrijheid kan bieden. “Ik zoek een lief dat mij alleen laat zijn. Voor mij is de definitie van een goeie relatie: samen alleen kunnen zijn. Dat je elkaar kan gunnen om je eigen leven te leiden. Ik kan iemand doodgraag zien, maar ik kan haar niet dwingen om gelukkig te zijn. (…) Ik vind dat je van je partner of van een vriend niet zomaar iets mag verwachten. Als ik een partner heb, moet die mij vrijlaten in mijn alleen-zijn. Die moet mij dat gunnen. Je kan perfect alleen zijn met twee. Iedereen vindt een koppel dat op restaurant zit en niets tegen elkaar zegt een triest beeld. Ik vind dat net fantastisch, de gedachte dat je je zo goed voelt in je relatie dat je zelfs niks tegen elkaar hoeft te zeggen om je op je gemak te voelen. Niet elke minuut moet volgeluld worden. Dat moet ik op m’n werk al genoeg doen”, besloot hij.